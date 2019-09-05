أخبار مصر | خبر سار.. محافظ الجيزة: 14 مشروع مياه لمواجهة الانقطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. محافظ الجيزة: 14 مشروع مياه لمواجهة الانقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تنفيذ 14 مشروع بقطاع مياه الشرب لمواجهة اى انقطاعات أو ضعف فى الضغوطات بالأحياء والمراكز.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى قطاعات المرافق لوضع حلول جذرية لمواجهة معوقات تشغيل عدد من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتتنوع تلك المشروعات بين إقامة محطات مياه جديدة وتوسعات لمحطات أخرى لتغطية بعض المناطق بالمحافظة، مشيراً إلى أن الدولة ضخت اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة اى مشكلات تخص قطاع مياه الشرب تواجه المواطنين.

أشار راشد علي وضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها مع إزالة اى معوقات تواجه التنفيذ، مؤكداَ على التنسيق الكامل بين المحافظة وشركات المرافق المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم والتصاريح اللازمة للانتهاء من المشروعات المدرجة خاصة وأن هناك مشروعات كانت متعثرة منذ عدة سنوات وقاربت علي الانتهاء.

وأضاف راشد أن المشروعات الجاري تنفيذها ستساهم فى حل اى مشكلات لمياه الشرب بعدد من المناطق الساخنة بالمحافظة والتى تشهد كثافات سكانية عالية، مشيرا أن شهر مارس المقبل سوف يشهد دخول مشروعات جديدة الخدمة سيكون لها اثر كبير على تحسين منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

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ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير قطع أراضي فضاء تصلح لإقامة محطات رفع لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء أملاك دولة أو بالمشاركة مع المجتمع المدني، لافتا إلي انه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحي لخدمة المناطق والقري المحرومة من الصرف الصحي لكي ينعم المواطن بحياة كريمة .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الجيزة وممثلي شركات المرافق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع.

كما أكد راشد، أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتضع مصلحة المواطن أولوية أولي لها، مؤكدا أن الأشهر الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف كان لها اثر بالغ علي المواطنين ولقت استحسان كبير.

حيث تم تحويل العديد من الطرق والشوارع التي كانت يصعب السير فيها إلي محاور مرورية ذات كفاءة عالية ساهمت في توفير حلول مرورية للمواطنين حيث تم ضخ أكثر من 200 مليون جنية لرصف شوارع وطرق حيوية بالعديد من قطاعات المحافظة.

وناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة عددا من الموضوعات التي تمس حياه المواطنين جاءت علي رأسها الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية وأعياد شم النسيم وشهر رمضان المبارك وحملات تمشيط الأسواق من السلع الغذائية الفاسدة .

كما تابع المحافظ الموقف النهائى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، مؤكدا على إزالة اى معوقات للانتهاء منها بالكامل لمواجهة اى مشكلات فى الانقطاعات للمياه خلال فصل الصيف وخاصة بالنقاط الساخنة التى تعانى من انقطاع مياه الشرب.