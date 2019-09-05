أخبار مصر | إخلاء منطقة حكر السكاكيني بالكامل ونقل الأسر لـ"المحروسة".. والمحافظ يكشف التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء منطقة حكر السكاكيني بالكامل ونقل الأسر لـ"المحروسة".. والمحافظ يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حكر السكاكيني القديم، إخلاء كامل من سكانها، حيث تم نقل 832 أسرة حتى الآن إلى مساكن آمنة ومجهزة بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع المحروسة1.

وصرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جاري استكمال أعمال التسكين لحوالي 62 أسرة باستكمال أوراقهم والاجراءات الإدارية، وأنه جاري فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لفحص كل تظلم على حدة وتحديد مدى استحقاقه من عدمه.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية بالقاهرة أكد خلاله على أهمية التواصل الدائم مع السادة أعضاء البرلمان للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والاستعانة بأرائهم والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة للصالح العام وخدمة المواطنين.

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وأشار المحافظ إلى أن منطقة الحكر القديم والبالغ مساحتها حوالي 7 أفدنة سوف يتم إعادة تخطيطها بمعرفة عدد من خبراء التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتوفير احتياجات المنطقة من مدارس وحدائق وأماكن انتظار وأنشطة تجارية بما يعود على الارتقاء بالمنطقة وحي الشرابية بالكامل .

وأضاف المحافظ بأن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن على بدء العمل في إزالة ونقل سكان منطقة حكر السكاكيني الجديد خلال الأيام القادمة والانتهاء من إخلائه ونقل السكان ، وبذلك تكون المحافظة انتهت من القضاء على بؤرتين عشوائيتين بحي الشرابية بخلاف ما يتم من إزالات أخرى بأحياء القاهرة المختلفة.

ووجه المحافظ خلال اللقاء للمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق بالقاهرة بالبدء في أعمال تطوير محور شرق السكة الحديد ومزلقان أبو وافية وكذلك محور ترعة الاسماعيلية فور الانتهاء من أعمال تحويل شبكة الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، ورفع كفاءة كباري السيارات الواقعة بنطاق حي الزيتون من أعمال رصف وإصلاح الفواصل والاسوار وإعادة طلائها مع رفع كفاءة الانارة بهم، كما وجه بإعادة تطوير سوق الأميرية وإعادة هيكلته وتنظيمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

شهد اللقاء العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء محمد حنفي السكرتير العام، ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وهيئات النقل العام والنظافة، ورؤساء الادارات المركزية وقيادات المحافظة.