أخبار مصر | مصادر: المتحف المصري رفض استلام "مسلة ميدان التحرير".. ودراسات لأنفاق المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: المتحف المصري رفض استلام "مسلة ميدان التحرير".. ودراسات لأنفاق المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بوزارة الآثار، تفاصيل جديدة عن المسلة الأثرية التي تقرر وضعها في ميدان التحرير، بعد نقلها من منطقة آثار صان الحجر بالشرقية تمهيدًا لوضعها في ميدان التحرير.

وحسب المصادر، فإن المتحف المصري بالتحرير رفض استلام المسلة لعدم وجود مكان بحديقة المتحف لوضعها، فضلًا عن مكان لترميمها، ووضعت في أرض تابعة للدولة بجوار المتحف في ميدان عبد المنعم رياض، يتوافر بها عوامل الأمان الكاملة، وبعد أن تسلمتها منطقة آثار المطرية.

وأضافت المصادر، أن المسلة عبارة عن عدة أجزاء وهي تحتاج لمكان واسع لوضعها فيه، وكان المكان المناسب هو الأرض الفضاء مكان مبنى الحزب الوطني السابق الملاصقة للمتحف المصري، وهي أرض مؤمنة محاطة بسور عال وبوابات حديدية وعليها حراسات على مدار الساعة، وحسب المصادر فهذا الموقع مناسب من ناحية أخرى وهي أن المسلة بعد ترميمها ستحتاج إلى مساحة واسعة لتسهيل عملية نقلها إلى المكان الذي ستوضع فيه بميدان التحرير.

أين ستوضع المسلة في الميدان

وأكدت المصادر أن القرار النهائي للمكان الذي ستوضع فيه المسلة سيتحدد بعد إجراء دراسات وقياسات دقيقة لميدان التحرير، وضمان الأمان التام لمسارات مترو الأنفاق، خاصة وأن المكان المقترح لوضعها فيه هو قلب الميدان، والذي قد يقع أسفله النفق الخاص بالمترو.

وزن وطول المسلة

وتابعت، وزن المسلة يبلغ حوالي 90 طنا، كما أنه سيتم عمل قاعدة وزنها لن يقل عن 15 طن، أي أن الوزن الكلي سيقترب من مائة طن، مما سيشكل ثقلًا على أرضية المكان الذي ستوضع فيه، وهو ما يحتاج لدراسات مستفيضة وقياسات دقيقة، وسيصل طولها بالقاعدة إلى ما يقرب من 25 مترًا.

وفي مفاجأة صرحت المصادر أن هناك اعتراضات من محافظة القاهرة على المسلة نفسها، لوجود وجهين من المسلة -ذات الأربعة أوجه- النقوش عليهما شبه مطموسة، نتيجة وجودها لقرون محطمة على أرض صان الحجر، وتُفضل المحافظة أن تكون المسلة كاملة الكتابات والنقوش على أوجهها الأربعة.

كيف بدأت الفكرة

وبدأت فكرة "مسلة في ميدان التحرير" من خلال مشروع طموح للدولة المصرية لتطوير ميدان التحرير وتحويله إلى مزار سياحي عالمي.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالبدء في تطوير الميدان ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليًا وشمل المخطط العام للميدان وضع مسلة من المسلات المصرية القديمة، طولها 19 مترًا، وقد وجه السيد رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام بالميدان، وأضاف أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

متى وصلت المسلة للقاهرة؟

وأجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني وصلت للقاهرة بعد نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية في 30 لترميمها وتجميعها تمهيدًا لإقامتها في ميدان التحرير، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم.

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مكان المسلة الأصلي

والمسلة قادمة من منطقة صان الحجر الأثرية، بمحافظة الشرقية، إلى القاهرة وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجمعيها تمهيدًا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.

تأمين عملية النقل

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير واهتمامها بإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في القاهرة، وسوف تخضع أجزاء المسلة الي أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممي الوزارة، تمهيدًا لإقامتها لتزين ميدان التحرير.

تانيس عاصمة مصر

وصان الحجر إحدى مدن محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، قديمًا كانت تسمى تانيس تأسست في أواخر عهد الأسرة العشرين، وأصبحت عاصمة شمال مصر خلال عهد الأسرة الحادية والعشرين. كانت المدينة مسقط رأس سمندس مؤسس الأسرة الحادية والعشرين.

وخلال عهد الأسرة الثانية والعشرون ظلت تانيس عاصمة مصر السياسية، وكانت المدينة ذات أهمية تجارية واستراتيجية، إلا أنها هُجرت في القرن السادس الميلادي، بعدما كانت مهددة بأن تغمرها بحيرة المنزلة.

يرجع تاريخ تانيس إلى الدولة الحديثة، وليس لها ذكر قبل ذلك، بعكس مدينة صان الحجر على الذراع الغربي من نهر النيل في الدلتا والتي كانت تسمى لدى الفراعنة "صاو " وسماها الإغريق "سايس". يعود تاريخ صاو (صا الحجر) إلى 4000 سنة قبل الميلاد.

مشروع تطوير صان الحجر

وكانت وزارة الآثار بالتنسيق مع فرنسا قد أطلقت مشروع رفع كفاءة لمنطقة صان الحجر الأثرية في محافظة الشرقية، ويتضمن المشروع تهيئة مركز للترجمة الفورية وتقديم الإرشادات والتسهيلات للزائرين، وترميم الباب الأثري لشيشنق الثالث وترميم الأثار الموجودة بالموقع وحماية المقابر الملكية ضد ماء الأمطار وحفظ وترميم المقابر الملكية، وكذلك تهيئة المقابر الملكية لاستقبال الزائرين ووضع لوحات إرشادية بالموقع بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية تتيح المزيد من المعلومات وكذلك الصور الأرشيفية لتاريخ الاكتشاف وعرض القطع والآثار المكتشفة في المقابر الملكية المتاحة بفضل أكواد QR الموضوعة على اللوحات الإرشادية وتدريبات للتوعية بالتراث في مدارس صان الحجر.

صان الحجر هي طيبة الشمال

والمنطقة الأثرية في صان الحجر تعتبر طيبة الشمال، فإن كانت الأقصر تشتهر بمعابد الكرنك فإن صان الحجر تشتهر بمعبد آمون ومقابرها المتميزة، ووزارة بدأت بتطوير منطقة صان الحجر منذ عام ٢٠١٧م، وأسفر المشروع عن ترميم وإقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى عمل مصاطب لرفع باقي البلوكات الحجرية الأثرية عليها لحمايتها وإظهارها بصورة أفضل للزائرين، حيث تم رفع مسلتين البيلون الأول لمعبد آمون، بالإضافة الي عمل ستة قواعد بصالة الأعمدة لرفع المسلات عليها، لأول مرة منذ سقوطها خلال القرن الأول الميلادي.

توقيف مسلتين في صان الحجر

ومن بين القطع التي تم ترميمها وإعادة تجميعها وتركيبها بالموقع مسلتين كبيرتين وعامودين وتمثالين للملك رمسيس الثاني، حيث تمثل صان الحجر أهمية بالغة في التاريخ المصري القديم كونها عاصمة مصر القديمة في عصر الأسرتين 21 و23، ومقر دفن ملوك الأسرتين 21 و22.