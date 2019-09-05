مصر | "نص كيلو حشيش".. حبس عاطل ومسجل لاتجارهما في المخدرات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نص كيلو حشيش".. حبس عاطل ومسجل لاتجارهما في المخدرات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس مسجل خطر وعاطل عثر ضبط بحوزتهما بندقية خرطوش ونصف كيلو حشيش في منطقة مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما أمرت النيابة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر وعاطل وبحوزتهما بندقية خرطوش ونصف كيلو حشيش بمصر القديمة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط مسجل شقي خطر، وعاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة وبحوزتهما (بندقية خرطوش، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صدرت قرارها السابق.