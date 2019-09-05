مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع 6 إرهابيين بالواحات.. وبلاغ ضد محمد علي وأيمن نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع 6 إرهابيين بالواحات.. وبلاغ ضد محمد علي وأيمن نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم تايوان 1 x

13:10 2 الأردن الفلبين 2 x

13:30 5 سوريا سنغافورة 2 x

13:45 2 اليمن اندونسيا 2 x

14:00 1 ماليزيا الهند 0 x

13:30 0 عمان فلسطين - x

16:00 - أوزبكستان البحرين - x

18:30 - العراق قطر - x

18:30 Advertisements - أفغانستان مبارايات ودية اليابان - x

00:20 - باراجواي كوريا الجنوبية 0 x

15:30 0 جورجيا السعودية - x

19:00 - مالي التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أرمينيا - x

18:00 - إيطاليا جزر فاروه - x

20:45 - السويد رومانيا - x

20:45 - أسبانيا إيرلندا - x

18:00 - سويسرا

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