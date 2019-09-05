مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع 6 إرهابيين بالواحات.. وبلاغ ضد محمد علي وأيمن نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع 6 إرهابيين بالواحات.. وبلاغ ضد محمد علي وأيمن نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
1
x
13:10
2
الأردن
الفلبين
2
x
13:30
5
سوريا
سنغافورة
2
x
13:45
2
اليمن
اندونسيا
2
x
14:00
1
ماليزيا
الهند
0
x
13:30
0
عمان
فلسطين
-
x
16:00
-
أوزبكستان
البحرين
-
x
18:30
-
العراق
قطر
-
x
18:30
-
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
-
x
00:20
-
باراجواي
كوريا الجنوبية
0
x
15:30
0
جورجيا
-
x
19:00
-
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
-
x
18:00
-
إيطاليا
جزر فاروه
-
x
20:45
-
السويد
رومانيا
-
x
20:45
-
أسبانيا
إيرلندا
-
x
18:00
-
سويسرا