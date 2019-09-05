شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات يشهد التدريب الميداني بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس اللجنة القومية لإدارة الكوارث، فعاليات التدريب الميداني لخطة محافظة أسيوط في إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، وعرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

نُفذَ التدريب الميداني بقرية «اسكندرية التحرير»، التابعة لمركز أسيوط حيث استعرض المهندس نبيل الطيبي اصطفاف المعدات والمركبات بمختلف مراكز المحافظة والتي تستخدم في مواجهة الكوارث والأزمات والتي ضمت أكثر من 230 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء والحماية المدنية وأجهزة التعامل مع المفرقعات وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.

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المهندس زياد عبد التواب رئيس اللجنة القومية لإدارة الكوارث والأزمات يشهد فعاليات التدريب الميداني لإدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة

وتفقد المحافظ ومرافقوهم من القيادات موقع اصطفاف المعدات والآليات للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة، كما استمعوا إلى شرح بمعدات ومهام قوات الحماية المدنية والمرور ومختلف مراكز المحافظة معبرين عن بالغ سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة كما شاهدوا مرور معدات وسيارات مركز أسيوط.

واستعرض المقدم مقاتل عبدالله غانم، نائب المستشار العسكري للمحافظة، التوجيه الطوبوغرافي والتكتيكي للتدريب العملي لرفع سيارة غارقة والسيطرة على حريق بمدرسة المتفوقين والسيطرة على الأزمة وتعامل القوات معها.

المهندس زياد عبد التواب رئيس اللجنة القومية لإدارة الكوارث والأزمات يشهد فعاليات التدريب الميداني لإدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة

وأكد المحافظ على جاهزية جميع قوات ومعدات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أي أزمات أو كوارث مفاجئة، مشيرًا إلى أن الهدف من التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث بمختلف أنواعها والذى ظهر جليًا في مواجهة بعض الأزمات والكوارث التي تعرضت لها المحافظة خلال الشهور الماضية وتمت مواجهتها والسيطرة عليها والحد من مخاطرها، موجهًا الشكر لجميع القيادات والعاملين والأجهزة التنفيذية والأمنية المشاركة في التدريب.

وأشاد المهندس زياد عبدالتواب بالنجاح الذي حققه التدريب العملي والميداني واستخدام جميع المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة في إدارة الأزمة وحسن توظيف المعدات والأفراد والتناغم الجيد والتعاون بين جميع القطاعات والذي يدل على روح وأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي لمجابهة الأزمات بينما أبدى اللواء على هريدى إعجابه الشديد بإدارة الأزمة وتميزها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدًا بالوزير المحافظ والسكرتير المساعد لإدارتهما للازمة وتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات.