شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية التجارة»: وضع مخطط عام لإنشاء منطقة لوجستية بالسلوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز وضع المخطط العام لإقامة منطقة لوجستية في محافظة السلوم على مساحة ألف فدان.
وأضاف في تصريحات له اليوم على هامش افتتاح المرحلة الأولى لانشاء أول منطقة لوجستية بالدلتا أنه من المخطط أن تتضمن المنطقة 10مناطق لوجستية متخصصة، وذلك لإعادة إعمار ليبيا.
وأضاف عشماوى أن الجهاز في إطار استراتيجيته لتطوير قطاع التجارة الداخلية بمصر يستهدف إنشاء54 منطقة لوجستية في 27 محافظة،لافتا إلى أنه تم ترسية على 8مناطق حتى الآن.
وأضاف أنه سيتم يوم الاثنين المقبل وضح حجر الأساس لمركز تجاري بمحافظة الشرقية وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة ،كما سيتم قريبا افتتاح أول منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة، كما سيتم وضع حجر الأساس في محافظة الفيوم قريبا، منوها إلى أنه تم التركيز على الجانب التجاري في منطقة الدلتا والجانب اللوجستي بمنطقة بحري.
وأوضح عشماوى أنه في إطار استراتيجية الجهاز لجذب مستثمرين محليين وأجانب للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية فإن الجهاز سيشارك بمنتدى مصرى إيطالي مزمع عقدة منتصف الشهر الحالى بمشاركة 200شركة إيطالية حيث سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر «تنمية التجارة»: وضع مخطط عام لإنشاء منطقة لوجستية بالسلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.