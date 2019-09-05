شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قرار جمهوري بتعيين ٢٥سفيرًا بالخارج في ديوان عام الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بتعيين 25 سفيرًا من سفراء مصر في الخارج، في ديوان عام وزارة الخارجية، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، تحت رقم 441 لسنة 2019، وذلك بناءً على ما عرضه سامح شكري، وزير الخارجية، على الرئيس السيسي.

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وتضمن القرار تعيين 25 سفيرًا في ديوان عام وزارة الخارجية، اعتبار من 13 سبتمبر الجاري، وهم:

محمد فريد منيب السفير فوق العادة المفوض لدى اليونان- سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام الخارجية، ومحمد أسامة المجدوب السفير فوق العادة المفوض لدى الصين، وغير مقيم لدى حكومة منغوليا سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان الوزارة، اعتبارًا من 2019/9/27، ومحمد خيرت محمود السفير فوق العادة المفوض لدى أستراليا، وغير مقيم لدى حكومة كلٍّ من فيجي، جزر المارشال، ساموا الغربية، بابوا نيو جيني، جمهورية فانواتو، جزر سولومون، وجمهورية ناورو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/14، وسهو إبراهيم رفعت الفار، السفير فوق العادة المفوض لدى البحرين، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/11/7، ياسر مراد عثمان حسني، السفير فوق العادة المفوض لدى المكسيك، وغير مقيم لدى حكومة بليز، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2020/3/8، ناصر زغلول حمدي، السفير فوق العادة المفوض لدى السعودية، وغير مقيم لدى اليمن، سفــيرًا من الفئـة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/6، وطارق محيي الدين الوسيمي، السفير فوق العادة المفوض لدى نيوزيلاندا، وغير مقيم لدى توفالو، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15، وأحمد عمرو أحمد معوض، السفير فوق العـادة المفوض لدى إندونسيا، وغير مقيم لدى تيمور الشرقية، سـفيرًا بديوان عـام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/7، أحمد محمد فاضل يعقوب، السفير فوق العادة المفوض لدى باكستان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2020/2/29.

كما شمل القرار خالد عزت عمران، السفير فوق العادة المفوض لدى فنزويلا البوليفارية، وغير مقيم لدى حكـومة ترينـداد وتوبــاجو، وحكومة جرينادا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/16، ومحمـد مصطفى أحمد فهـمي، السفير فــوق العادة المفوض لدى زيمبابوي، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2020/3/15، وعلاء محمد خيرت عيسي، السفير فوق العادة المفوض لدى ليبيريا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/1، وماهي حسن عبداللطيف، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة النرويج، وغير مقيم لدى حكومة أيسـلـندا، سـفــيرًا بديوان عام وزارة الخــارجية، اعتبارًا من 2019/9/15

و ضم القرار محمد فاروق الحمزاوي، السفير فوق العادة المفوض لدى كوت ديفوار، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/3، ومؤيد فتح الله محمد الضلعي، السفير فوق العادة المفوض لدى بلغاريا، وغير مقيم لدى شمال مقدونيا، سـفـيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/30، ويوسف ضياء الدين مكاوي، السفير فوق العادة المفوض لدى سلوفينيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15، وبدر أحمد محمد عبدالعاطي، السفير فوق العادة المفوض لدى ألمـانيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15، وعلاء الدين وجيه محمد رشدي، السفير فوق العادة المفوض لدى البرازيل، وغير مقيم لدى كلٍّ من جويانا وسورينام، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15، وياسر على محمود هاشم، السفير فوق العادة المفوض لدى إريتريا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15، وخالد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن، السفير فوق العادة المفوض لدى أنجولا، وغير مقيم لدى جمهورية ساوتومي وبرنسيب، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/16، وأحمد بهاء الدين إبراهيم محمود، السفير فوق العادة المفوض لدى جنوب السودان، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/10/6، ووائل فتح الله أحمد بركات، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى جمهورية بنين، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15، ونزيه على بهاء الدين النجاري، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة الجمهورية اللبنانية، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/11/1، ومحمد أحمد فؤاد رسلان، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى مدغشقر، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2020/3/3، وأحمد عادل صبحي أحمد، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى جيبوتي، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 2019/9/15.