شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5 أطباء بـ«جمصة المركزي» للتحقيق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الخميس، 5 أطباء بمستشفى جمصة المركزي للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل أثناء النوباتجية.

جاء قرار محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على تقرير لجنة الطب العلاجى والإدارة الصحية، وأشار التقرير إلى أنه بالمرور، الجمعة الماضي، تبيّن غياب الأطباء المكلفين بالسهر يوم الخميس ونوباتجية الجمعة، حتى الخامسة والنصف مساءً، الأمر الذي أثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه، شدّد وكيل وزارة الصحة على استمرار لجان المتابعة في المرور على المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.