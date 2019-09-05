شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من 6 دول يزور أول قرية بالعالم خالية من الفيروسات الكبدية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من 6 دول (إنجلترا، باكستان، نيجيريا، أوغندا، الكونغو، راوندا)، اليوم الخميس، قرية العثمانية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية للاستفادة من التجربة الرائدة بأول قرية في العالم خالية من الفيروسات الكبدية.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في عام ٢٠١٦، أن قرية العثمانية أول قرية خالية من فيروس سي.

صاحب الوفد، خلال الزيارة، كل من د. ماجدة أبوريه مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، ود. آمال محمد مختار نائب رئيس المعهد العالي للبحوث، د.عبير عبد العزيز جاد الله، مدير الإدارة بالمحلة أول، ود. متولي المكاكي مدير الوقائي بإدارة بالمحلة أول.