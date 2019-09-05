شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة في محيط الجوار اللبناني، مشيدا بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق مع لبنان خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مع منصور بطيش وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعادل أفيوني، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وسفير لبنان لدى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تولي التعاون مع لبنان اهتماماً خاصاً، مضيفاً أنه سبق وأكد لأخيه رئيس الوزراء سعد الحريري، استعداد مصر لتقديم كل ما لديها من خبرات في المجالات التنموية التي تمثل أولوية لدى الأشقاء في لبنان.

كما وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزراء المعنيين في الجانبين خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير التعاون في كافة المجالات التي تهم الجانبين، وتقديم كل أشكال الدعم الفني الممكن إلى لبنان، من أجل المساعدة في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بلدنا الشقيق.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الوفد اللبناني يزور مصر حالياً للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية رقم ١٠٤ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، نقل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني تحيات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الدكتور مصطفى مدبولي، مشيداً بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى لبنان في مايو الماضي للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن لبنان يتطلع دوماً لتعزيز العلاقات مع مصر، لا سيما في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التي تربط مصر ولبنان من قديم الأزل.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الوزير اللبناني تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها لبنان، والتي تعود في جزء منها إلى تداعيات الظروف الإقليمية المضطربة التي تمر بها المنطقة، معرباً عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في المجالات التي تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

من جانبه، أكد عادل أفيوني، وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات، وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر ولبنان في عدة مجالات واعدة ومنها تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة مما يمتلكه البلدان من إمكانات في هذا المجال، مشيراً إلى قيام لبنان بإنشاء عدد من مراكز تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تمثل قاطرة تقود التعاون في هذا المجال.