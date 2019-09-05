شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يعلن انتهاء موسم الحج بوصول 110 آلاف حاج للمطارات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة، الخميس، موسم حج عام 1440هـ/ 2019م بعودة ما يقرب من 110 آلاف حاج من الحجاج المصريين من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية مباشرة، وهى القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة، وكذلك عودة الحجاج الترانزيت القادمين من الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة الدولي على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والشركات المصرية والسعودية الخاصة الأخرى، وكذلك عودة حجاج دولتي مالي وفلسطين الذين نقلتهم مصر للطيران على متن 33 رحلة جوية.

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وأرجع الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، في تصريحات صحفية، الخميس، نجاح الموسم إلى خطة وزارة الطيران الموضوعة سلفًا لموسم حج هذا العام وتضافر جهود جميع الجهات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني من فرق عمل المطارات والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز المركزى ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات العامة لما قدموه من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، وتقديم أفضل الرعاية لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة خلال مرحلتى الذهاب والعودة من وإلى الأراضى المقدسة، فضلًا عن تجهيزات الخيمة المكيفة التي تم إعدادها خارج مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة أمام صالتي السفر والوصول لاستقبال وتوديع أسر الحجاج وذويهم وكذلك توفير خدمة «الشاتل باص» لنقل الحجاج بين مبانى مطار القاهرة، وزيادة أعداد عربات أخدم نفسك بمنطقة السيور ومناطق إنزال الحقائب بمبنى الرحلات الموسمية.

وأضاف «المصري» أن ما قامت به وزارة الطيران بتواجد عدد من ضباط الجوازات وأطباء الحجر الصحي على متن بعض الطائرات العريضة وقيامهم بتسهيل إجراءات خروج الحجاج من المطار ساهم في تفادي حالات التكدس بصالات الوصول وانسيابية حركة الركاب داخل المطار.

وأشاد الوزير بنجاح موسم الحج وخروجه بصورة مشرفة دون أي عقبات تعرقل انسيابية الجسر الجوي وهو يمثل شهادة نجاح جديدة تضاف لمجهودات العاملين بقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الوزارات القائمة على تنظيم الحج وهى وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والسياحة والأوقاف والصحة والمالية وغيرها وكذلك التعاون المشترك مع السلطات السعودية لتذليل كافة العقبات أمام الحجاج، وإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات المصرية والسعودية في سهولة ويسر تام، ووجه سيادته الشكر لرجال الداخلية والجمارك على دورهم المشرف في خدمة حجاج بيت الله الحرام بالمطارات المصرية.