شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الواحات البحرية لمتابعة استعدادها للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولة ميدانية على مدارس مركز ومدينة الواحات البحرية، بحضور المهندس ناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، فرع الجيزة والمستشار بدوى علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء و زكريا عباس مدير إدارة الموازنة بالمديرية، ويوسف رياض مدير عام الإدارة.

وتفقد حجازى ديوان الإدارة التعليمية ثم توجه لزيارة مدارس جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة، والباويطي الثانوية، والعجوز الابتدائية، والشهيد سامح عبد الله حضير، وتابع أعمال النظافة داخل المدارس وخارجها وأعمال الصيانة البسيطة، والتأكد من فرش الفصول وتجهيز المعامل وحجرات الأنشطة وكذلك تهذيب الحدائق.

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وأكد حجازى على توافر آليات الأمن والسلامة المهنية بجميع المنشآت التعليمية ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة للكهرباء والصرف الصحي ودورات المياه وأعمال النظافة والتجميل.