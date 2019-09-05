شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استغلال أرض حكر السكاكينى لإنشاء خدمات وحدائق لأهالى الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه تم إخلاء منطقة حكر السكاكيني القديم بالكامل ونقل (832) أسرة حتى الآن إلى مساكن آمنة ومجهزة بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع المحروسة (1) وجارى استكمال أعمال التسكين لحوالى 62 أسرة باستكمال أوراقهم والإجراءات الإدارية، وأنه جار فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لفحص كل تظلم على حدة وتحديد مدى استحقاقه من عدمه.

وأشار المحافظ بأن منطقة الحكر القديم والبالغ مساحتها حوالى 7 أفدنة سوف يتم إعادة تخطيطها بمعرفة عدد من خبراء التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتوفير احتياجات المنطقة من مدارس وحدائق وأماكن انتظار وأنشطة تجارية بما يعود بالارتقاء بالمنطقة وحى الشرابية بالكامل.

وأضاف المحافظ بأن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن على بدء العمل فى إزالة ونقل سكان منطقة حكر السكاكيني الجديد خلال الأيام القادمة والانتهاء من إخلائه ونقل السكان، وبذلك تكون المحافظة انتهت من القضاء على بؤرتين عشوائيتين بحى الشرابية بخلاف ما يتم من إزالات أخرى بأحياء القاهرة المختلفة.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدورى بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية بالقاهرة أكد خلاله على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والاستعانة بأرائهم والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة للصالح العام وخدمة المواطنين.

ووجه المحافظ خلال لقاء المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق بالقاهرة بالبدء فى أعمال تطوير محور شرق السكة الحديد ومزلقان أبو وافية وكذلك محور ترعة الاسماعيلية فور الانتهاء من أعمال تحويل شبكة الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية ، ورفع كفاءة كباري السيارات الواقعة بنطاق حي الزيتون من أعمال رصف وإصلاح الفواصل والاسوار وإعادة طلائها مع رفع كفاءة الانارة بهم ، كما وجه بإعادة تطوير سوق الأميرية وإعادة هيكلته وتنظيمه وتطوير المنطقة المحيطة به.



