شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين بالأمم المتحدة تكرم صحفيا مصريا وتمنحه جائزتها الشرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جمعية الصحفيين المعتمدين بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، الصحفى المصرى أحمد شوقى حارون، ومنحته جائزتها الشرفية، تقديرا لمرور أكثر من ربع قرن على عضويته بالجمعية وممارسته لعمله مراسلا وصحفيا معتمدا بالمنظمة الدولية، حيث شارك فى تغطية الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية الهامة والتاريخية التى عقدت بمقر المنظمة او فى اطار منظماتها الدولية فى جنيف .

وقد قامت الجمعية بتكريم الصحفى المصرى باعتباره احد اقدم الأعضاء الذين يمارسون العمل الصحفى بالمقر الأوروبى حتى الأن، حيث كان من أوائل الصحفيين العرب فى السنوات الثلاثين الأخيرة الذين انضموا إلى المجموعة الصحفية المعتمدة بالأمم المتحدة فى جنيف كما تعد تلك هى المرة الاولى التى تنظم الجمعية مثل هذا الاحتفال تقديرا لجهود أعضائها الذين أمضوا سنوات طويلة فيها وشاركوا فى نشاطاتها والذين مازالوا يمارسون عملهم حتى اليوم .