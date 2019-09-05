ميناء دمياط يعلن مناقصات عامة للقيام بأعمال تطوير.. ومزاد لبيع قاطرتين خردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط طــرح مناقصة عامة للقيام بأعمال الـــرفــع المـسـاحــى الــدقـيــق للمــيــنـاء، بجانب مناقصة أخرى لصيـانة عــدد(13) شـمـــنـدورة بالممر الملاحى ومنطقة الانـتـظـار داخل الميناء. Advertisements كما قررن هيئة ميناء دمياط طرح مزايدات علنية عامة لاستغلال وتأجير محطة استقبال الملوثات البترولية بمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى بيع بـيـــع القاطـــرتيـــن حمـــدى وعــبد الحى كحــديـد خـردة

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