شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تواصل أعمال لجنة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة وممثلين عن الهيئة الهندسية، زيارة لمحافظة الفيوم لمتابعة اعمال اللجنة المشكلة للمرور على المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية والمصانع الأخرى على بحيرة قارون والمصارف المؤدية لها، في إطار متابعة توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتكليفات، وزيرة البيئة بضرورة متابعة أعمال إعادة التوازن البيئى للبحيرة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية للجنة لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية وتابع أخذ العينات من المياه الخارجة من الشركة للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الصرف من عدمه بالإضافة إلى أعمال التفتيش البيئى على الشركات والمصانع الأخرى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

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تضمنت الزيارة لقاء رئيس جهاز شئون البيئة باللواء عصام سعد، محافظ الفيوم لبحث إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وأفضل الطرق لمعالجة مياه البحيرة بما يتناسب مع طبيعتها وما تم انجازه من أعمال لجنة المرور على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه أعمال التطوير.

يأتي هذا استمراراً لما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التي تضم ممثلين عن البيئة والزراعة والرى والصرف الصحى والثروة السمكية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والإسكان، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالبحيرة ووضع حلول جذرية لحل مشكلة التلوث.