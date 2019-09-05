شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعلن إطلاق برنامج تدريبى بعنوان "الأكل صنعه" للسيدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة عن إطلاق أولى دورات البرنامج التدريبي الجديد "الأكل صنعه – Better Future"، بالتعاون مع إحدى الشركات، وبالتعاون مع جمعية الطهاة العالمية، و المنصة العالمية للشباب لاستكشاف وتطوير إمكاناتهم القيادية AIESEC- والذى سبق اطلاقه في العديد من الدول مثل "البرازيل وبولندا والسويد وماليزيا".

وقال المجلس، إنه من المقرر إتاحة التدريب لعدد (15) سيدة / فتاة يتم اختيارهن من قبل لجنة مختصة بعد استيفاء الشروط والمعاييرالمحددة ، وسوف يتم تدريبهن على منهج صحى تم الإشراف عليه من قبل جمعية الطهاة العالمية، بالإضافة الى حصولهن علي شهاده معتمده من الجمعية.

وشروط التقديم، تتمثل فى أن يكون أعمار المشاركات من 18 – 45 عام، وسيدات ذات دخل محدود أو دون دخل أو سيدات معُيلات، ويمتلكن مبادئ مهارات الطهى، ويتطلعن للعمل فى مجال الطهى المحترف، والالتزام الكامل بحضور جميع الجلسات في الأوقات المتفق عليها خلال فترة التدريب "عشرة أسابيع"، والالتزام بمعايير السلامة المخصصة للبرنامج التدريبى.

وأشار المجلس إلى أن مدة التدريب عشرة أسابيع يتضمنها أسبوعان من التدريبات النظرية و8 أسابيع من التدريبات العملية ويتبعها دورات تدريبية حول كيفية إدارة المشاريع الصغيرة والموارد البشرية، وتتلقى المشاركات التدريبات على مدار 4 أيام في الأسبوع لمدة 3 ساعات من الساعة 10 صباحاً إلى الـ 1 ظهراً، وسوف يتم توفير مواصلات نقل من نقطة تجمع سيتم الاتفاق عليها.

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وأوضح المجلس أن أهداف البرنامج، تعزيز ريادة الأعمال لدى السيدات من مختلف الفئات في المجتمع، من خلال تمكينهن ومساعدتهن في الحصول على فرص عمل متميزة ليصبحن رائدات أعمال فى صناعة الأغذية وطهاة محترفين، وزيادة نشر الوعي حول كيفية الطهي دون هدر الطعام، وأهمية الطبخ الصحى، وعادات الأكل الصحي، وزيادة وعى السيدات حول إمكانية الحصول على دخل مستدام بالإضافة إلى ضرورة إتباع عادات غذائية سليمة، وزيادة الوعى حول كيفية الطهى المحترف من خلال دورات عملية ونظرية.

وتابع المجلس: للراغبات فى تلقي التدريب برجاء التسجيل من خلال استيفاء النموذج المرفق في موعد أقصاه يوم السبت 14 سبتمبر 2019، وسيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية للمستوفيات شروط الالتحاق بالبرنامج، للتسجيل فى الدورة التدريبيه برجاء ملىء الأستمارة على اللينك المرفق.

https://forms.gle/pCvpe5J2xXX5ddxN8