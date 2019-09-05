شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تختتم اليوم دورة تدريبية بطنطا فى مجال التوعية المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة الرى، اليوم الخميس، فاعليات الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة الرى بمركز تدريب الصرف بطنطا في مجال التوعية المائية والتوجيه المائي وإرشاد الصرف، لتدريب وتوجيه المتخصصين فى مجال التوعية المائية بكل الجهات المعنية بالوزارة من مهندسين وإعلاميين بهدف توحيد الرسالة اﻹعلامية التى توجهها الوزارة لكافة فئات المجتمع وضمان التواصل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.

أوضحت وزارة الرى أن هذه الدورة تأتى لتعزيز وتحديث آليات التوعية بأهمية الحفاظ على قطرة المياه والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد وتوضيح استراتيجية الدولة في مجال المياه والمتمثلة في اﻷربع تاءات من ترشيد وتحسين وتنمية وتهيئة فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه القطاعات إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضافت الوزارة أن الدورة أكدت على أهمية التكامل والتناغم فى توصيل رسائل التوعية من أجل ترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.