المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تعلن إطلاق مبادرة "أوطان بلا إرهاب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشرف المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بدعوة السادة الإعلاميين والصحفيين، لحضور فعاليات حفل إطلاق المبادرة الثقافية والتعليمية "أوطان بلا إرهاب" للطلاب الوافدين، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 8 من سبتمبر فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
بحضور فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، د. محمد عبدالفضيل القوصى عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، د. إبراهيم الهدهد – المستشار العلمى للمنظمة ورئيس جامعة الازهر الأسبق.
كما تعقد أولى ندوات المبادرة بعد انتهاء حفل الإطلاق، ويحاضر بها د. حمدالله الصفتى – مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة .
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