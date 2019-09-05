شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث سماوى يزين سماء الوطن العربى الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل، وقوع قمر التربيع الأول قرب كوكب المشترى فى حالة اقتران وبالقرب منهما نجم قلب العقرب، وسويا ستنتظم هذه الأجسام الثلاثة في مثلث سماوى مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر أشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، وبعد بداية الليل سيظهر كوكب المشترى كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة ،وعند رصدة من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما قلب العقرب فهو ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق والشمس مقارنة به لا تعتبر شىء، وبالرغم من أن حجم قلب العقرب غير معروف بشكل دقيق فيعتقد بأن نصف قطره 3 مرات المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس .

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الاخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

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وخلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في مساء يوم غدا الجمعة سيلاحظ ان القمر قد غير موقعه بالنسبة للمشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.

وفي الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.