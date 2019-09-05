شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الإسماعيلية الجديد للكاثوليك: هدفنا الحوار والمحبة وتجنب الشائعات والثرثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر الأنبا دانيال لطفى المطران الجديد للكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية، الكنيسة على دعوته لتلك الخدمة مضيفا:كثيرون يتعثّرون أمام رسالتِهم ودعوتِهم في الحياة، فنجدهم يخفقون أو يبدو عليهم الفشل بسبب التركيز على صعوبة المهمة بدلا من الهدف ورائها.

وقال المطران الجديد فى قداس رسامته بالإسماعيلية اليوم، أن الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبراشية والذى سبقه إلى هذا الكرسى قد أعطى مثلا حيا حقيقيا فى خدمته ورسالته مضيفا: وكنتُ وقتها أؤدّي الخدمة العسكريّة هنا في الإسماعيليّة. كما كان يعلّمنا في الإكليريكيّة كمرشد روحيّ لقسم التمهيديّ.

واستكمل الأنبا دانيال: بالحوار والإصغاء يمكننا أن نصنع نهضة روحيّة وإيمانيّة. مضيفا: الحوار المهذّب صاحب الرؤية والحلول جانب الإصغاء بمحبة وبتواضع، إنّما الثرثرة غير المفيدة، والشائعات، والاتّهامات، والأحكام المُسبَقة ليست بنّاءة مؤكدا على هويتنا القبطيّة الكاثوليكيّة، قبطيّة أي نحمل تقاليد الكنيسة المصريّة ونحيا الإيمان المسيحيّ الكاثوليكيّ".

واختتم: أشكر كل الذين حضروا وأتوا من مدن وقرى بعيدة ليشاركوني احتفال اليوم. إخوتي الكهنة والرهبان وأخواتي الراهبات ومن شعب أسيوط الحبيب ومن كل الرعايا التي خدمت بها. أشكر إصراركم على الرغبة في المشاركة ولم يمنعكم الوقت أو المسافات من حضوركم المحبوب.

لد الأب دانيال لطفي خله في قرية نجع رزيق بمحافظة أسيوط في 4 مايو 1969 ، والتحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996.

سُيِّم كاهنا علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق في 18 يوليو 1996م

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عمل الانبا دانيال، راعيا في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000مـ ومعلم بالكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001 م، وراعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003 م، وراعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006م، ثم سافر للدراسة في روما من 2006- 2008 م، وحصل على الماجيستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.

ثم عمل راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013م، ومسئولا عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016م وبعدها عمل مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 حتي الآن، ثم مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.

عمل راعيا في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي الآن حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.