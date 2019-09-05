شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق الأزهرية تتلقى تظلمات طلاب الدور الثانى للثانوية لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المناطق الأزهرية تلقى طلبات الطعون على نتائج الدور الثانى للثانوية ابتداءً من اليوم الخميس ولمدة خمسة عشر يومًا.

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، إنه بناء على تعليمات وكيل الأزهر، أن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون بشكل أكثر فاعلية وأكثر تعاونًا، لتلاشى جميع السلبيات والأخطاء التى ظهرت فى الدور الأول، ليحصل كل ذى حق على حقه، حيث بلغ إجمالى طعون الدور الأول 40296 وتم الاطلاع منهم على عدد 39944، مبينًا أنه قد بلغت الأوراق المستحقة للزيادة عدد 4026. Advertisements ويطبق الازهر منظومة الطعون الإلكترونية بكل المناطق الأزهرية بعد أن طبقت العام الماضي على عشرة مناطق فقط، ويتاح للطلاب التظلم على المواد وكذلك الإطلاع على أوراق الإجابة " البوكليت"، ودفع الرسوم المقررة بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب بعد أن كانت بديوان عام المناطق الأزهرية.

وكان قد اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسى 2018/2019، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى 87.10%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان.