شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس مستقر والرطوبة تنخفض.. اعرف توقعات الطقس غدا × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار فى حالة الجو خلال الأيام المقبلة ، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، وسط توقعات بانخفاض فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة على أغلب الأنحاء . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع ، وذلك فى النقاط التالية . 1- توقعات باستقرار درجات الحرارة لتكون حول المعدل الطبيعى لها 2- انخفاض فى نسب الرطوبة بمعدل من 5 لـ 10 % 3- نسب الرطوبة بالعاصمة تتراوح بين 65 لـ 70 % 4- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية 5- الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة 6- توقعات بطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا 7- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد 8- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية Advertisements 9- الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء 10- تنشط الرياح أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية 11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة 12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة 13- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة 14- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة 15- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات 16- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة

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