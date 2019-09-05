التضامن: 10 ملايين و88 ألف صاحب معاش ومستفيد حاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب من 10 ملايين و88 ألفا و873 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات خلال شهر أغسطس الماضى.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أكدت أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تلاحظ للهيئة تداول بعض الآراء التى تجافى حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمى التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.
وأوضحت الهيئة أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
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