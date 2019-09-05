شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. السيسى يصدر قراراً بتعيين بعض السفراء فى ديوان عام وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 2019 بتعيين بعض السفراء في ديوان وزارة الخارجية.​

وتضمن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، تعيين محمد فريد محمد منيب السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية اليونان ،سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 13 سبتمبر 2019، ومحمد أسامة طه المجدوب السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية وغير مقيم لدى حكومة منغوليا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبار من 27 سبتمبر 2019.

كما تضمن قرار رئيس الجمهورية، تعيين السفير محمد خيرت محمود خيرت السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة استراليا سفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 14 سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى السفيرة سهى إبراهيم رفعت الفار السفير فوق العادة المفوض لدى البحرين سفيرا من الفئة الممتازة بديوان وزارة الخارجية اعتبارا من 7 نوفمبر 2019 ، والسفير ياسر مراد عثمان حسنى السفير فوق العادة لدى الولايات المتحدة المكسيكية سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبار من 8 مارس 2020.

وشمل قرار رئيس الجمهورية تعيين السفير ناصر زغلول حمدى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة العربية السعودية سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبار من 6 سبتمبر الجارى، إضافة إلى تعيين السفير طارق محيى الدين الوسيمى ، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة نيوزيلاندا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 15 سبتمبر 2019 ، بجانب تعيين السفير أحمد عمرو أحمد معوض السفير فوق العادة المفوض لدى اندونسيا سفيرا بديوان عام الوزارة اعتبار من 7 أكتوبر 2019.

ونص قرار الرئيس المنشور بالجريدة الرسمية ، على تعيين السفير أحمد محمد فاضل يعقوب السفير فوق العادة المفوض لدى باكستان سفيرا بديون عام وزارة الخارجية اعتبارا من 29 فبراير 2020 ، وكذلك السفير خالد عزت عمرات سفير مصر لدى فنززيلا البيولفارية سفيرا بديوان عام الوزارة اعتبارا من 16 سبتمبر الجارى.

Advertisements

كما نص القرار على تعيين السفير محمد مصطفى أحمد فهمى، سفير مصر لدى جمهورية زيمبابوى، سفيرا بديوان وزارة الخارجية اعتبارا من 15 مارس 2020، بجانب تعيين السفير علاء محمد خيرت عيسى، السفير فوق العادة لدى ليبريا سفيرا بديوان وزارة الخارجية اعتبار من 1 أكتوبر 2019.

كما تضمن القرار تعيين السفيرة ماهى حسن عبد اللطيف السفير فوق العادة لدى حكومة مملكة النرويج، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبار من 15 سبتمبر الجارى، وكذلك السفير محمد فاروق الحمزاوى السفير فوق العادة المفوض لدى كوت ديفوار سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبار من 3 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى السفير يوسف ضياء الدين مكاوى السفير لدى حكومة سلوفينيا للعمل سفير بديوان عام الوزارة من 15 سبتمبر الجارى، وكذلك السفير بدر أحمد عبد العاطى السفير لدى المانيا الاتحادية للعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجارى، وأيضا السفير علاء الدين وجيه محمد رشدى السفير فوق العادة لدى البرازيل الاتحادية سفيرا بديوان وزارة الخارجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجارى ، وكذلك السفير ياسر على محمود هاشم السفير لدى حكومة دولة اريتريا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجيةاعتبلرا من 15 سبتمبر الجاري.

ونص قرار رئيس الجمهورية أيضا على تعيين السفير خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن السفير لدى حكومة انجولا للعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 16 اكتوبر 2019 ، والسفير أحمد بهاء الدين إبراهيم محمود السفير لدى جنوب السودان سفيرا بديوان عام الوزارة اعتبار من 6 أكتوبر المقبل ، والسفير وائل فتح الله أحمد بركات المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة بنين، وزيرا مفوضا بديوان وزارة الخارجية اعتبار من 15 سبتمبر الجارى ، وكذلك نزيه على بهاء الدين النجارى المندوب فوق العادة لدى حكومة الجمهورية اللبنانية وزيرا مفوضا بديوان الوزارة في الأول من نوفمبر المقبل ، ومحمد أحمد فؤاد رسلان المندوب فوق العادة لدى مدغشقر وزيرا مفوضا بديوان وزارة الخارجية اعتبارا من 3 مارس 2020 ، وأحمد عادل صبحى أحمد المندوب فوق العادة لدى جمهورية جيبوتى وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبار من 15 سبتمبر 2019.

ونص قرار رئيس الجمهورية على تعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية وهم محمد أمين طه أبو الذهب ، ولمياء على حمادة مخيمر، وحازم حلمى محروس عبد الرحمن، وعلاء الدين محمد حسن، وحازم حسن حنفى حسنين وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

وتضمنت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية ، إلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2018 من تعيين نجلاء محمد عصام الدين الظواهرى السفير بديوان وزارة الخارجية ،سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية غينيا وغير مقيم لدى حكومة غينيا بيساو ، وتعيين نهلة محمد عصام الدين الظواهرى السفير بديوان وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كازاخستان وغير مقيم لدى جمهورية قيرقيزستان.

ونصت المادة الرابعة على تعيين اسامة سعيد محمود خليل السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية الاكوادور سفير فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية مدغشقر.

وشملت المادة الخامسة من القرار على تعيين السفير إسماعيل أحمد خيرت سفير لدى حكومة جمهورية اليونان، وخالد محمد جلال الدين سفيرا فوق العادة لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وأحمد فاروق محمد توفيق سفيرا لدى حكومة المملكة العربية السعودية ، والسفير وائل أحمد كمال أبو المجد سفيرا مفوضا لدى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ،والسفير عمرو أحمد رمضان سفيرا لدى النرويج، وأشرف عبد القادر المرسى سفيرا لدى حكومة الاكوادور، ورضا حبيب إبراهيم زكى سفيرا لدى سلوفينيا، وماجدة صفوت عبد الحميد بركة سفيرا لدى حكومة جمهورية بوليفيا، وخالد عبد الرحمن شمعة سفيرا لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وخالد إبراهيم السعيد عمارة سفيرا لدى جمهورية بلغاريا،ومحمد عبد الستار البدرى سفيرا مفوضا لدى حكومة الصين الشعبية، ومنال يحى الشناوى سفيرا فوق العادة لدى حكومة كازاخستان، ومحمود فاروق يوسف عامر سفيرا لدى حكومة زيمبابوى، ومحمود جمال الدين زايد سفيرا لدى حكومة استراليا، وياسر على رجب السفير لدى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية،ودينا فاروق إبراهيم الصبحى سفيرا مفوضا لدى حكومة نيوزيلاندا، والسفير ياسر محمد أحمد شعبان سفيرا فوق العادة لدى حكومة مملكة البحرين، وأشرف محمد مجيب سلطان سفيرا لدى جمهورية اندونيسيا، والسفير أحمد السيد عبد الحليم عامر هلال مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ليبيريا ، وعبير محمد إسماعيل علم الدين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين، والسفير ياسر محمد علوى مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى الحكومة اللبنانية، وطارق محمد حسين دحروج مندوبا فوق العادة بلقب سفير لدى حكومة باكستان الإسلامية، ومحمد مصطفى كمال عرفى مندوبا بلقب سفير لدى جيبوتى، ومحمد صفوت رمضان مندوبا بلقب سفير لدى حكومة انجولا ، والسفير وائل إبراهيم بدوى الشيخ ومندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى كوت ديفوار ، والسفير شادى جمال الدين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى اريتريا والسفير عمرو عبد العظيم رفاعى مندوبا فوق العادة بلقب سفير لدى حكومة تشاد، والسفير تامر محمد كمال المليجى وزيرا مفوضا بلقب سفير لدى جمهورية غينيا، ومحمد منصور محمد على قدح مندوبا فوقا العادة بلقب سفير لدى حكومة جنوب السودان.