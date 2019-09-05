شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسى يستقبل وليد جنبلاط.. ويؤكد حرص مصر على سلامة وأمن لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وأكد الرئيس حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مؤكداً تثمين مصر لدور "جنبلاط" العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء "جنبلاط"، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به "جنبلاط" للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

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