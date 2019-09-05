شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى.

كما أكد الرئيس حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مؤكداً تثمين مصر لدور "جنبلاط" العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

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من جانبه، أكد جنبلاط حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط لبنان ومصر.

وعبر عن تقديره للجهد المصرى فى دعم لبنان فى كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسى لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.







