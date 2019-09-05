​محافظ القاهرة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعي بحي حلوان والتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 193 "تابع" الصادر في أول سبتمبر الجاري، قرار محافظ القاهرة رقم 3914 لسنة 2019، بشأن اعتماد التخطيط التفصيلي للمنطقة الصناعية بحي حلوان وحي التبين، بمسطح حوالي 1.8 مليون متر مربع "428 فدان تقريبًا". وإلى نص القرار...

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