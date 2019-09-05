التعليم تعلن حصيلة تظلمات الثانوية من امتحانات الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، حصيلة تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، منذ فتح باب التقديم الخميس 29 أغسطس الماضي وحتى اليوم الخميس 5 سبتمبر.

وبحسب بيان صحفي، وصل عدد طلاب الثانوية العامة المتضريين من نتائجهم إلى 307 طالبًا وطالبة.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الثانى بلغ 452 كراسة امتحان، وجاءت اللغة الأجنبية الأولى الأعلى فى عدد التظلمات المقدمة، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات 70 طالبًا.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى يوم الخميس 29 أغسطس 2019 وتنتهى الخميس 12 سبتمبر 2019.