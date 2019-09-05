الجيزة: 14 مشروعا لمواجهة انقطاعات المياه.. وإقامة محطات الرفع

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ 14 مشروعا بقطاع مياه الشرب لمواجهة أي انقطاعات أو ضعف في الضغوطات بالأحياء والمراكز، وتتنوع تلك المشروعات بين إقامة محطات مياه جديدة و توسعات لمحطات أخرى لتغطية بعض المناطق بالمحافظة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة ضخت اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة أي مشكلات تخص قطاع مياه الشرب تواجه المواطنين.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ اليوم، عقب اللقاء الذى عقده مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى قطاعات المرافق لوضع حلول جذرية لمواجهة معوقات تشغيل عدد من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.

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وشدد راشد على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها مع إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ .. مؤكداَ على التنسيق الكامل بين المحافظة وشركات المرافق المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم والتصاريح اللازمة للانتهاء من المشروعات المدرجة خاصة وأن هناك مشروعات كانت متعثرة منذ عدة سنوات وقاربت على الانتهاء.

وأضاف راشد ان المشروعات الجاري تنفيذها ستساهم في حل أي مشكلات لمياه الشرب بعدد من المناطق الساخنة بالمحافظة والتي تشهد كثافات سكانية عالية، مشيرا إلى أن شهر مارس المقبل سوف يشهد دخول مشروعات جديدة الخدمة سيكون لها أثر كبير على تحسين منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير قطع أراضي فضاء تصلح لإقامة محطات رفع لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء أملاك دولة أو بالمشاركة مع المجتمع المدني، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات صرف صحي لخدمة المناطق والقرى المحرومة من الصرف الصحي لكي ينعم المواطن بحياه كريمة.