بـ "عصا وفرد خرطوش".. ضبط المتهمين بسرقة تاجر ماشية وإصابة مزارع في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قطاع الأمن العام نجح بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط في القبض على المتهمين بسرقة تاجر ماشية بالإكراه والتعدي على مزارع بجرح في الرأس.

ورد بلاغ لمركز شرطة أسيوط من إحدى المستشفيات، بإصابة مزارع، مقيم بناحية المطيعة بدائرة المركز، بجرح رضي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وما قرره ("شقيقه"، مزارع) أنه أثناء عودة المصاب من سوق الماشية بدائرة مركز الفتح مستقلاً سيارة نقل قيادة "سائق، 25 سنة، مُحملة 4 رؤوس ماشية وبرفقتهما " تاجر ماشية، 24 سنة، وحال سيرهم أمام إحدى القرى بدائرة المركز استوقفهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية، وبحوزتهم "فرد محلي، عصا"، وتعدوا على شقيقه فأحدثوا إصابته واستولوا على مبلغ مالي من تاجر الماشية وفروا هاربين.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكبي الواقعة سائق السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما، 3 عمال" جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الأول "سائق السيارة"، وأرشدوا عن مبلغ 17 ألف جنيه، وضُبط "فرد خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار، الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.