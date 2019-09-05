ضُبط مُتلبسا.. سقوط فرد أمن بحوزته مستندات طبية مزورة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فرد أمن بحوزته محررات ومستندات طبية مزورة منسوبة لإحدى المستشفيات بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية بالسيدة زينب.

كانت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة تمكنت من ضبط فرد أمن سابق بإحدى المستشفيات الحكومية بالسيدة زينب، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وذلك حال تواجده أمام ذات المستشفى وبحوزته 9 شهادات طبية منسوب صدورهم لإحدى المستشفيات الحكومية، تقرير طبي منسوب صدوره لذات الجهة، 6 شهادات طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوبائية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص فرد أمن بذات المستشفى مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "جاري ضبطه"، وذلك نظير مبلغ مالي عن كل شهادة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.