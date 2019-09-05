محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام بالمقطم. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "قتل عمد" والمقضي فيها بالإعدام بالتردد على دائرة قسم شرطة المرج. بإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام في جريمة قتل المقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.