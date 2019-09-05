بملايين الجنيهات.. سقوط 3 تجار عملة في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بمدينة نصر لحيازتهم مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد خارج السوق المصرفي بمدينة نصر، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا يفيد إلقاء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر القبض على عاطلين اثنين وسائق حال إستقلالهم سيارتين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها "96 ألف دولار أمريكي و49 ألف يورو، 846 ألف جنيه مصري، و13 ألف ريال سعودي، و3 شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة، (مليون جنيه- 45 ألف جنيه- 100 ألف جنيه).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.