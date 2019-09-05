أخبار مصر | البرلمان يتابع خطة الحكومة حول تطوير المساجد الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يتابع خطة الحكومة حول تطوير المساجد الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد العديد من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس لمعرفة تفاصيل خطة تطوير المساجد الأثرية، بحضور ممثلى وزارتي الأوقاف والآثار.

وأضاف الجندي، أن اللجنة ستتابع مع ممثلي الحكومة لمعرفة عدد المساجد التى تشمها الخطة لتطويرها وترميمها، والجداول الزمنية لتنفيذ خطة التطوير، مُشيرًا إلى أن مصر فيها عدد كبير من المساجد التاريخية الأثرية والتى يجب الاهتمام بتجديدها وترميمها، وتعريف العالم الإسلامى بها، وذلك سيؤدي إلى تنشيط السياحة الدينية في مصر.

يذكر أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد خلال اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بدور الانعاقد الرابع، إن هناك خطة لتطوير المساجد الأثارية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار، وأن هناك مساعى مع مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ فى الموازنة للسنة المالية الجديدة لصالح تطوير وتجديد المساجد الأثرية.

Advertisements

وقال جمعة، إن المساجد الأثرية ليست مفصولة عن المساجد العامة، إنه مثلما هناك لجنة لتقنين الكنائس فى مصر، فإنه يؤكد أن مصر تشهد حاليا أفضل فترة في تاريخ عمارة المساجد، متابعا: "خلال الأربع سنوات الماضية تم إحلال وتجديد نحو 2000 مسجد، بالتحديد 1966 مسجد تم إحلالها وتجديدها، وموازنتنا بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، وعملنا إعلانين بـ540 مليون، بخلاف المساجد، وحوالي 100 مليون لفرش المساجد، خلاف الصيانة والجهود الذاتية، فما ما يخصص لنا فى الموازنة حوالى 200 مليون بما فيها الصيانة، وعلى الأقل 300 مليون من الموارد الذاتية للوزارة".