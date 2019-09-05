أخبار مصر | تعليق البرلمان على قرار الحكومة بتخفيض سعر توريد 170 مليون وجبة بسكويت للطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق البرلمان على قرار الحكومة بتخفيض سعر توريد 170 مليون وجبة بسكويت للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت شاملة المنظومة الإلكترونية المشروطة بالحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تضمن الحفاظ على صحة أطفالنا بالمدارس.

وقال مرشد، إنه يجب على الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامة وجبات البسكويت، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع عدد من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت لجميع طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2019 – 2020، بالأسعار النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.

كما وجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد التحية لمجلس الوزراء لموافقته على التعاقد مع المشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة للعام الدراسى 2019 – 2020، بشرط استيفاء أيضا موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن ذلك الأمر يعنى أن هناك شفافية وعدالة يطبقها مجلس الوزراء سواء فى تعامله القطاع الخاص وجميع الجهات التنفيذية التابعة للحكومة، خاصة أن إخضاع الوجبات المدرسية بجميع أنواعها لإشراف وموافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو الضمانة الحقيقية للتأكد التام من سلامة هذه الوجبات وعدم وجود أي أضرار صحية بسببها على أبنائنا الأطفال.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما وافقت الحكومة على التعاقد مع عدد من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت، لطلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 20192020، بالأسعار النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.