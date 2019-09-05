أخبار مصر | برلماني: نجاح ملف تصدير الدواء مرهون بإقامة مراكز للأبحاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نجاح ملف تصدير الدواء مرهون بإقامة مراكز للأبحاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الحكومة بملف صناعة وتصدير الدواء، ووضع خطة وطنية لمساندة وتحفيز وتصدير الصناعات الدوائية والنظر إلى السوق الأفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال متولي، إن نجاح هذه الخطة مرهون بإقامة مراكز أبحاث الدواء لمجاراة التقدم العلمي في العالم، وربطها بالجامعات ومصانع الأدوية، ودعمها برأس المال الكافي الذي يؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه، فهذا سيمكن مصانع الأدوية الوطنية من الاعتماد على نفسها أكثر وإنتاج دواء وطني مائة بالمائة.

وأضاف النائب البرلماني، أن صناعة الدواء لا ترقى لمستوى الصناعة الأجنبية، حيث تعاني من العديد من المشاكل من أهمها افتقارنا لمراكز الأبحاث والتطوير التي من خلالها يتم تصنيع المادة الدوائية الخام واكتشاف أمصال جديدة للأمراض، والأمر الآخر الاعتماد على الأدوية الأجنبية وعدم تشجيع مصانع الأدوية الوطنية بالشكل المناسب الذي يجعلها تنافس الدواء الأجنبي وتتكامل مع مصانع عربية أخرى.

وأكمل: فضلًا عن موجة الاحتكار والاستحواذ من مصانع الأدوية الأجنبية للمصانع العربية بهدف توسيع أسواق تصريفها في المنطقة العربية، مؤكدًا أن تصديق الرئيس على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، هو خطوة في طريق توطين صناعة الدواء في مصر، لابد أن تتبعها خطوات أخرى، أهمها صدور اللائحة التنفيذية، والالتزام بها، والقضاء على مصانع بير السلم وانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وفتح أسواق جديدة بالخارج، والرقابة على التصنيع وتقديم حوافز للصادرات.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصرى، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وتعمل من أجل تبنّى وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، خاصة فى ضوء ما يتمتع به الدواء المصرى من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية.

وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التى تواجه التوسع فى تصدير الدواء، مشيرة إلى أن الخطة تنظر إلى السوق الإفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وأن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت حوالى 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان إفريقية.

وأكدت أن مصر تعول على دخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ، بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الإفريقية عليها لكى تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة فى مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة.