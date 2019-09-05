أخبار مصر | "برلماني": تصريحات رئيس قناة السويس عن فوائد الشهادات "صفعة للإخوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": تصريحات رئيس قناة السويس عن فوائد الشهادات "صفعة للإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والتى أكد فيها أن أموال شهادات قناة السويس موجودة ومتوفرة بالبنوك بالعائد الخاص بها وأن الهيئة أودعت آخر فوائد شهادات قناة السويس في وزارة المالية منذ 3 أيام بقيمة 2.3 مليار جنيه هو أفضل رد عملى حاسم وواضح على الشائعات والأكاذيب والسموم التى بثتها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية.

واعتبر عبد الرحيم علي تصريحات الفريق ربيع بأنها صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مُشيرًا إلى أنه منذ أكثر من 5 سنوات وجماعة الإخوان الإرهابية تردد الشائعات والأكاذيب بشأن هذا الموضوع وتتهم الدولة بأنها أخذت الأموال ولن تردها للمواطنين، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما يتعهد أمام شعبه يفي دائما وها هى الدولة تقول لكل من ساهموا فى هذا المشروع القومى العملاق أموالهم وعوائدها عادت إليكم اليوم ومن يريدها فليذهب إلى البنك الذى أودعها فيه.

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ووجه الدكتور عبد الرحيم علي التحية للرئيس السيسي صاحب هذه المبادرة التاريخية التى أكدت للعالم كله وقوف المصريين صفا واحدا خلف الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

تجدر الإشارة إلى أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس المُصدرة لشهادات إدخار قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس تستعد لرد أموال حملة الشهادات إلى حسابات العملاء، بدءا من اليوم الخميس بعد استثمار تلك الأموال لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية للشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات وربطها مرة أخرى، وفقًا لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

وأعلنت البنوك الأربعة عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية المميزة، من بينها الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة التي تتميز بأسعار عوائد مختلفة، وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي.