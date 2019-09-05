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أخبار مصر | قطر دفعت 350 ألف دولار لسفير صربي للقاء مسؤولين أمريكيين

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تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تايوان

1

x
13:10

2

الأردن

الفلبين

2

x
13:30

5

سوريا

سنغافورة

2

x
13:45

2

اليمن

اندونسيا

2

x
14:00

1

ماليزيا

الهند

0

x
13:30

0

عمان

فلسطين

-

x
16:00

-

أوزبكستان

البحرين

-

x
18:30

-

العراق

قطر

-

x
18:30

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-

أفغانستان

مبارايات ودية

اليابان

-

x
00:20

-

باراجواي

كوريا الجنوبية

0

x
15:30

0

جورجيا

-

x
19:00

-

مالي

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

أرمينيا

-

x
18:00

-

إيطاليا

جزر فاروه

-

x
20:45

-

السويد

رومانيا

-

x
20:45

-

أسبانيا

إيرلندا

-

x
18:00

-

سويسرا

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