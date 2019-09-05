أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد شركة "أنكاي" الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد شركة "أنكاي" الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة "أنكاي" الصينية والوفد مرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المقترحة في مجال إنتاج الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات، وذلك بديوان عام الوزارة.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي برئيس مجلس إدارة شركة "أنكاي" الصينية والوفد المرافق له، وناقش الجانبان إمكانية التصنيع المشترك للحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر بهدف دعم منظومة النقل والقضاء على ظاهرة الازدحام المروري وحماية البيئة وتقليل التلوث وتقليل استهلاك الوقود، حيث تم الإشارة إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها (أوتوبيسات للتنقل داخل المدن، حافلات سياحية والنقل بين المحافظات، سيارات) وذلك في شركاتها التابعة، وتم التأكيد على امتلاك شركات "الإنتاج الحربي" الإمكانيات التي تؤهلها لتصنيع المكونات الرئيسية لهذا النوع من الحافلات الكهربائية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لجهود وزارة الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية والتي بدأت بتوقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة فوتون الصينية لتصنيع (2000) أوتوبيس كهربائي على مدار أربــع سنوات، والتي تـم توقيعها خلال زيــارة السيد رئيــس الجمهوريــة عبد الفتاح السيسي ووفد وزاري مرافق لسيادته للصين شهر أبريل الماضي على هامش منتدى الحزام والطريق.

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ومن جانبه قام رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية بإجراء عرض تقديمي حول نشأة شركة "أنكاي" حيث تأسست عام 1911، موضحًا أنها شركة متخصصة في إنتاج الحافلات وهياكلها بكافة أحجامها، وأنها تمتلك عدة شركات داخل الصين وخارجها، كما تقدم "أنكاي" خدمات التدريب والإصلاح والصيانة ذات الصلة، مؤكدًا أن الشركة تمتلك إمكانيات متميزة في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة "أنكاي" على تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وعمالة فنية مدربة وبنية تحتية متميزة، وهو ما يعكس إمكانية تحقيق تعاون ناجح بين الجانبين في مجال إنتاج الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات، مضيفًا أن سعي الحكومة المصرية لنشر هذه النوعية من المركبات في مصر يمثل نقلة حضارية ومواكبة للتطور العالمي، حيث أن المركبات التي تعمل بالكهرباء تختلف عن مثيلتها التي تعمل بالوقود أو الغاز في أنها تُعد أكثر أمانًا وصديقة للبيئة وأقل تكلفةً في عمليات الصيانة.

وتم اقتراح أن يتم بدء العمل بالتجميع CKD وتدريب العاملين والفنيين بشركات الإنتاج الحربي على مراحل إنتاج الحافلة الكهربائية لزيــادة عمق التصنيــع على مراحل، وتم توجيه الدعوة لفريق من "الإنتاج الحربي" لزيارة مقر الشركة في الصين للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها، وقيام فريق فني من "أنكاي" بزيارة شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بها على أرض الواقع، ووضع خطة لتصنيع الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات في شركات الإنتاج الحربي، كما تم الاتفاق على قيام شركـــة "أنكاي" بدراســـة إمكانيـــة إرســـال عدد (2) حافلة إلى مصر كعينة لتجربتها عمليًا داخل البلاد.