أخبار مصر | افتتاح مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للثانوية الفنية بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للثانوية الفنية بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني وتلبية إحتياجات الصناعة والتنمية، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التي تشغل المصانع.

جاء هذا في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام، في إطار افتتاح مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمنطقة مصر الجديدة.

في هذا الصدد، أوضح "التراس" أنه تم مد فترة التقديم للدفعة الأولى من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2019 حتى 10 من سبتمبر الجاري، مشيدا بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للإرتقاء بالصناعة الوطنية لإنشاء مدارس داخل مؤسسات الصناعة الوطنية لجميع المهن بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي ،وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل.

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وأضاف أن المتقدمين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام وبمجموع لا يقل عن 220 درجة، مشيرًا إلى تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم لمهن الميكانيكا وإلكترونيات صناعية وفني طاقة متجددة ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

وأضاف "التراس" أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية على أن يمنح الخريجين شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.

وشدد "التراس" على أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل علي رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.