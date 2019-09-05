أخبار مصر | شيخ الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي.. ويفتتح قسم جراحة القلب والصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي.. ويفتتح قسم جراحة القلب والصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سيد جلال الجامعي بمنطقة باب الشعرية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف لن يدخر أي جهد من شأنه تخفيف آلام المصريين ومشاركته هموم الفقراء وأصحاب الحاجات، مؤكدًا إلتزام كافة مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين.

وأشاد فضيلته بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطب في مستشفيات جامعة الأزهر الشريف، مطالبًا بضرورة الحفاظ على هذا المستوى المتميز داخل كافة أقسام المستشفى المختلفة؛ بما يضمن توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر، خلال الزيارة، على تفقد غرف العمليات والعناية المركزة وغرف رعاية المرضى، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المواطنين المترددين على المستشفى.

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وتأتي الزيارة في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر؛ باعتباره القطاع الأكبر الذى يقوم بدور كبير فى خدمة المجتمع.

"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلات شخصية لزيادة عدد أمناء الفتوى باللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر

عقد مجمع البحوث الإسلامية مقابلات شخصية للوعاظ المرشحين للعمل كأمناء فتوى بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، لزيادة عدد الأمناء باللجنة بعد زيادة الإقبال عليها مؤخرًا، حيث بلغ عدد المرشحين نحو (27) واعظًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم لجان الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى وتوجيه الناس نحو صحيح الدين والقضاء على الأفكار المنحرفة والمضللة.