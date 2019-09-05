أخبار مصر | مبادرة برلمانية جديدة حول تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة برلمانية جديدة حول تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على كافة المحافظات.

ولفتت هالة أبو السعد، إلى استراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، وطرحت النائبة على الوزير مبادرة تدعو الى توفير ماكينات الصراف الآلي سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة فى أماكن عامة تكون مخصصة لذلك.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن هذه المبادرة تتلخص في أن يصدر وزير التنمية المحلية، تعليماته الى المحافظين بكافة المحافظات بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم تجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك التي تشارك في هذه المبادرة.