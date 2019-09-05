أخبار مصر | مبادرة برلمانية جديدة حول تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة برلمانية جديدة حول تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولفتت هالة أبو السعد، إلى استراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، وطرحت النائبة على الوزير مبادرة تدعو الى توفير ماكينات الصراف الآلي سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة فى أماكن عامة تكون مخصصة لذلك.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن هذه المبادرة تتلخص في أن يصدر وزير التنمية المحلية، تعليماته الى المحافظين بكافة المحافظات بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم تجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك التي تشارك في هذه المبادرة.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن ما يعيق تحقيق استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية هو عدم توافرها تحت يد المواطن المصري، وصعوبة الوصول إلى ماكينات الصراف الآلي، ولا سبيل سوى نشرها بالاحياء والقرى والتجمعات السكنية من خلال خطة ترويجية تهدف إلى خلق نقاط تجمع حول ماكينات الصراف الآلي بهذه المناطق.
وعن العائد من هذه المبادرة، قالت النائبة البرلمانية، إنها ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص النمو، والاستقرار المالي، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأقل دخلًا، ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من كافة الجهات للتحول للاقتصاد الرقمي.
يذكر أن الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الألي "ATM" الناطقة بكافة محافظات الجمهورية عن طريق كل البنوك وخاصة الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر لافتة إلى أنه تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، حيث تمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة ويسر وأمان وحرية شخصية خاصة ان التكنولوجيا الحديثة موجودة وقد تم تعميمها في ماكينات بنك إسكندرية سان باولو.
وتابعت "البطران"، من الضروري إلزام كافة البنوك بتطويع التطورات التكنولوجية وتطبيقها وتوفيرها لخدمة عملائها من ضعاف البصر والمكفوفين، وتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية اليومية وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تتيح لهم إجراء معاملاتهم البنكية مساواة بأي عميل آخر علما بأن الإعاقة البصرية تفوق ٢ مليون مواطن مصري، مطالبًة من البريد المصري بتفعيل هذه الماكينات على مستوى فروع الجمهورية لتوفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات وكبار السن.