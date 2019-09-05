مصر | في السيدة زينب.. عرض مستندات طبية مزورة بحيازة فرد أمن على خبراء "التزوير والتزييف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في السيدة زينب.. عرض مستندات طبية مزورة بحيازة فرد أمن على خبراء "التزوير والتزييف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيق مع فرد أمن لقيامه بحيازة محررات ومستندات طبية مزورة، منسوبة لإحدى المستشفيات، بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بعرض المحررات والمستندات الطبية المزورة، على خبراء التزوير بالطب الشرعي وإعداد تقرير بها.

واستدعت النيابة المتهم تمهيدا للاستماع إلى أقواله فى الواقعة المنسوبة إليه.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في ضبط فرد أمن لقيامه بحيازة محررات ومستندات طبية مزورة، منسوبة لإحدى المستشفيات، بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية في السيدة زينب.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن أجهزة البحث الجنائي عقب تقنين الإجرءات من ضبط (فرد أمن سابق بأحد المستشفيات الحكومية - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) وذلك حال تواجده أمام ذات المستشفى، وبحوزته (9 شهادات طبية منسوب صدورهم لإحدى المستشفيات الحكومية - تقرير طبي منسوب صدوره لذات الجهة - 6 شهادات طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوبائية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص (فرد أمن بذات المسشتفى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "جار ضبطه "، وذلك نظير مبلغ مالي عن كل شهادة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.