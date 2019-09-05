مصر | النيابة تطلب تقرير تسليح القوة الأمنية في تصفية "تاجري كيف" بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب تقرير تسليح القوة الأمنية في تصفية "تاجري كيف" بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، سرعة إعداد تقرير عن تسليح القوة الأمنية التي شاركت في ضبط تاجري مخدرات بمنطقة الصف، بعد مصرعهما في تبادل إطلاق النيران مع القوة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، فيما أمرت بتشريح الجثامين للتصريح بالدفن

واستدعت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المشاركة في الحملة التي خرجت لضبط المتهمين للاستماع إلى أقوالها.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، التحفظ على سلاحين ناريين، تم العثور عليهما بجوار جثتي المتهمين الذين لقيا مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالصف، كما تم التحفظ على كمية من مخدر الهيروين خاصة بالمتهمين.

ولقي اثنين من أخطر تجار المخدرات بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، مصرعهما إثر مطاردة أمنية بينهما وبين الشرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، بتواجد اثنين من أخطر تجار المخدرات وخاصة الهيروين المخدر، بالمنطقة الجبلية، بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، ومداهمة وكرهما، ولدى استشعار العناصر الإجرامية بقوات الشرطة بادرا بإطلاق أعيرة بواسطة بندقية آلية وطبنجة كانا بحوزتهما، وأسفرت المطاردة عن مصرع تاجري المخدرات، وبتفتيش وكرهما عثر على كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثتين، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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