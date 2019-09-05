مصر | "للاخذ بالثأر".. تجديد حبس فران لقتله ابن عمه في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "للاخذ بالثأر".. تجديد حبس فران لقتله ابن عمه في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس فران 45 يوما على ذمة التحقيق، وذلك في اتهامه بقتل ابن عمه ثأرًا لمقتل والده على يد المجني عليه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، اختباء فران - سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل نجل عمه - طرف شقيقه فران.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل نجل عمه إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجني عليه لقتله والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض.

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