مصر | عناوين المحاكم والجهات القضائية بالقاهرة.. تعرف عليها

وفي تلك الحالات أول ما قد يخطر ببالك هو كيف يمكن أن نذهب للقضاء وأي محكمة تتبع دائرتك وما هو عنوان تلك المحكمة، لذا "الخليج 365" تستعرض عناوين أبرز المحاكم بالقاهرة والجيزة وبعض المناطق:

محكمة دار القضاء العالي:

مقرها: تقع بشارع 26 يوليو بوسط البلد امام محطة مترو الشهداء



مجمع محاكم جنوب القاهرة

ويقع في شارع يرم التونسي، البغالة، السيدة زينب، محافظة القاهرة‬



محكمة جنوب القاهرة

مقرها بمحافظة القاهرة – ميدان أحمد ماهر – قسم الدرب الأحمر



محكمة شمال القاهرة

ويقع في ميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة. شارع رمسيس – ميدان العباسية بمبنى وزارة العدل سابقا – قسم الوايلي



محكمة القاهرة الابتدائية دوائر الأحوال الشخصية ( شمال – جنوب )

مقرها مبني مجمع محاكم شبرا بشارع زنانيري – قسم روض الفرج



محكمة الجيزة الابتدائية

تقع في منطقة السادس من أكتوبر



مجمع محاكم الجلاء

يقع في: بولاق

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محكمة القاهرة الجديدة

يقع في: شارع 14 من شارع 77 من المحور المركزي منطقة الخدمات الجديدة



محكمة الأمور المستعجلة

19 شارع صبري أبو علم – قسم عابدين



محكمة مدينة نصر

شارع د. محمد أحمد سليم المتفرع من ش حافظ بدوي الحي السابع – مدينة نصر



محكمة بولاق الدكرور

تقع في ميدان الكيت كات



النيابة الادارية

تقع في منطقة السادس من أكتوبر



مجلس الدولة:

يقع في منطقة الدقي



النيابة العامة ولها ثلاث فروع وهم ما يلي:

الجنزوري، حي الظاهر، محافظة القاهرة‬ القاهرة:

82 عبد البديع محمد سالم، الدقي، الدقي، الجيزة الجيزة:

المعادي: تقع في البساتين الشرقية، البساتين، محافظة القاهرة‬

