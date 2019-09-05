مصر | لتوفير المستلزمات المدرسية.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتوفير المستلزمات المدرسية.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة الداخلية، تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالعديد من المنافذ التجارية ومنافذ أمان بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعى الزى المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ( اضغط هنا ) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.



وكما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة في (معرض أهلًا مدارس) من خلال مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.