مصر | على متن سيارة فنطاس.. إحباط ترويج 700 كيلو بانجو في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على متن سيارة فنطاس.. إحباط ترويج 700 كيلو بانجو في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية نقل وتهريب وترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من شرق قناة السويس إلى مدن القناة بغربها باستخدام سيارة نقل "فنطاس" من خلال إحدى المعديات، وهما (عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية- سائق، مقيم بمحافظة السويس ومحكوم عليه في قضية "تبديد").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واستخدامهما للسيارة وهاتفي المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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