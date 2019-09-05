مصر | على متن سيارة فنطاس.. إحباط ترويج 700 كيلو بانجو في السويس

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة نقل وتهريب وترويج 700 كيلو جرام من مخدر البانجو على متن سيارة "فنطاس" من شرق القناة إلى غربها بمحافظة السويس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية نقل وتهريب وترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من شرق قناة السويس إلى مدن القناة بغربها باستخدام سيارة نقل "فنطاس" من خلال إحدى المعديات، وهما (عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية- سائق، مقيم بمحافظة السويس ومحكوم عليه في قضية "تبديد").

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما بالسيارة المشار إليها فى أحد الأكمنة التي أُعدت لهما وبحوزتهما (230 لفافة كبيرة الحجم تحوي جميعها نبات البانجو المخدر وزنت 700 "سبعمائة كيلو جرام"- مبلغ مالي- 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واستخدامهما للسيارة وهاتفي المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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